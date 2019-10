Gouden plaat voor Achterhoeks muziekduo Suzan & Freek

Achterhoek­se brandweer heeft minder vrijwilli­gers als wagens verdwijnen

1 oktober AALTEN/ DOETINCHEM - Er zijn minder brandweervrijwilligers nodig in de Achterhoek als korpsen hun wagens verliezen. Vrijwilligers die stoppen of met pensioen gaan, worden niet vervangen. Dat zegt postcommandant Bas Kampshof van de brandweer in Aalten in reactie op het nieuws dat de brandweer voertuigen verkoopt.