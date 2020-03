Groenlose de cel in voor verduisteren van tonnen van vrouw in verpleeghuis

update 36 mensen met corona in de Achterhoek, aantal besmettin­gen in Doetinchem stijgt naar 10

25 maart DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het aantal mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld in de Achterhoek blijft stijgen. Er zijn nu 36 geregistreerde coronapatiënten in deze regio. Opvallend is de plots forse stijging van het aantal besmettingen in Oost Gelre: van twee naar zes binnen een dag.