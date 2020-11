Grollenaar zit al maand vast voor handel in cocaïne: leverde drugs op bestelling

Volgens de politie is de man op dinsdag 27 oktober in zijn woning in Groenlo aangehouden. Vanwege die verdenking van drugshandel kan hij maximaal drie maanden vast blijven zitten.



De Grollenaar wordt waarschijnlijk in december voorgeleid aan de rechtbank, die een besluit neemt over het vervolg van de strafzaak.

Op het spoor

In een bericht aan burgemeester Annette Bronsvoort legt de Achterhoekse politie uit dat de aanhouding een recent voorbeeld is van de drugsproblematiek in Oost Gelre.



De politie kwam de cocaïnedealer op het spoor naar aanleiding van een melding van een verdachte situatie. Bij de politie kwamen ook meerdere tips binnen via Meld Misdaad Anoniem.

Jarenlang actief

In het onderzoek naar de man zette de politie verschillende opsporings-bevoegdheden en -methoden in, schrijft de politie aan de burgemeester. Daaruit bleek dat de verdachte man al jarenlang in zijn woonplaats Groenlo actief is als cocaïnedealer.

De politie: ‘De verdachte leverde zijn drugs op bestelling af op een overeen te komen locatie, de drugs werden niet vanuit huis verkocht.’ Zijn afnemers kwamen volgens de politie ‘vrijwel allemaal uit de gemeente Oost Gelre.’