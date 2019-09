Grolse vakantievierders op Tenerife in onzekerheid door faillissement Thomas Cook

Morgen vliegen ze terug. Althans, dat is de bedoeling. Maar of Michelle Dijkstra en haar vijf reisgenoten uit Groenlo dan ook daadwerkelijk de lucht in gaan, is nog maar zeer de vraag. „Op dit moment is alles onduidelijk”, zegt ze vanaf haar vakantiebestemming Tenerife.

Ze zijn niet de enige. Zo’n tienduizend Nederlandse vakantievierders die met reisorganisatie Thomas Cook Nederland of Neckermann Reizen op reis zijn, verkeren in onzekerheid door het faillissement van de Britse moedermaatschappij, de Thomas Cook Group. De Nederlandse tak is – evenals de Duitse, Belgische en Scandinavische – niet failliet. Of misschien beter gezegd: nog niet.

Bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) is inmiddels een melding van financieel onvermogen gedaan. De reizen die vandaag zouden vertrekken zijn geannuleerd, mensen die vertrekken vanaf 25 september moeten de site van de SGR in de gaten houden. Brancheorganisatie ANVR raadt aan contact op te nemen met bij de SGR aangesloten reisorganisaties, om een reis om te boeken of om geld terug te krijgen.

Dure excursie

De gevolgen van het faillissement ondervonden Dijkstra en co maandag al. Toen bleek ineens dat ze nogmaals moesten betalen voor een excursie naar de vulkaan op het eiland, Teide By Night. Daarvan werden ze middels een faxbericht („volgens mij lopen ze wat achter hier”) op de hoogte gebracht. „De excursie was geboekt via Thomas Cook”, zegt de Groenlose. „Via hen zou de excursie-maatschappij het geld niet meer krijgen, dus moesten wij betalen.”

Quote We hebben geprobeerd om met de reisleider contact op te nemen. Michelle Dijkstra, Uit Groenlo Nogmaals, want het gezin had eerder al voor de trip aan Thomas Cook betaald. „We hebben geprobeerd om met de reisleider contact op te nemen, maar zij gaf niet thuis. Gisterenavond niet en nu ook niet.”



Uiteindelijk lukte het ze via via wel om zwart op wit te krijgen dat ze de 420 euro, 70 euro per persoon, terugkrijgen.



Zij zijn niet de enigen die geconfronteerd worden met extra kosten. Hoteleigenaren eisen soms tot wel duizenden euro’s van reizigers, omdat zij hun geld nog niet hebben gekregen van de reisorganisatie. Zo mocht een pasgetrouwd stel uit Tilburg de hotelkamer op Tenerife niet meer in, als ze niet zouden bijbetalen. Het ging om een bedrag van 150 euro per nacht. Na een hoop gedoe hebben ze onder begeleiding van veiligheidsagenten hun kamer leeggemaakt, een taxi naar het vliegveld gepakt en voor 350 euro een vlucht terug geboekt. „Dat hotel staat bijna naast ons”, reageert Michelle Dijkstra. „Het is afkloppen, maar dan hebben wij nog geluk gehad.”

#nooitmeernaarhuis

Hoewel het allemaal erg vervelend is, en een hoop regelwerk, laat het gezin er de vakantie niet door verpesten, zegt Dijkstra. „We maken er maar sarcastische grappen over.”



De Groenlose laat een foto van haar vriend zien, die ze verstuurde aan bekenden. #Reisorganisatiefailliet #Nooitmeernaarhuis, heeft ze bij de afbeelding van haar ‘treurende’ vriend Stephan Veehoff gezet. Een beetje ouwehoeren werkt beter dan telkens maar balen.



Ook verwacht ze dat het met de terugvlucht goed komt. „We zijn net gebeld dat TUI de reis overneemt.”



Wat dat betreft houden ze zich vast aan de mededeling van de SGR: die geeft aan dat nagenoeg alle vluchten gewoon uitgevoerd worden.