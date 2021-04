Grootste feest in meer dan een jaar: festival voor 10.000 man in de Achterhoek op 1 mei

Zwarte Cross over doorgaan festival eind september: ‘Het ziet er goed uit’

9 maart LICHTENVOORDE - ,,Het ziet er goed uit”, zegt festivaldirecteur Ronnie Degen over het doorgaan van de Zwarte Cross eind september in Lichtenvoorde. ,,We zijn blij dat we hebben besloten het festival te verplaatsen, medio juli was sowieso te vroeg gekomen.”