Grote zorgen over behoud historisch boerenleven: ‘Dit moeten we bewaren voor de toekomstige generaties’

Achter­hoeks bedrijf stort duurzaam beton in Twente: ‘Recycling en hergebruik is de toekomst’

GROENLO - Het Groenlose bedrijf Rouwmaat werkt in Almelo mee aan een gebouw dat volledig herbruikbaar is. Daarvoor stort het Achterhoekse bedrijf duizend vrachten duurzaam beton (12.000 kuub) op de bouwplaats in de Twentse stad.

10 november