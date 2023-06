Heb je als wachtende niet zo’n engel van een buurvrouw die je water brengt, dan leg je het af

Berkelland haalt meeste stroom uit zon; panelen op Achterhoek­se huizen verslaan grote zonnepar­ken

Nergens in de Achterhoek is zoveel zonnestroom opgewekt als in Berkelland, blijkt uit cijfers van het CBS. In Berkelland werd liefst 16,2 megawatt opgewekt in 2022, dat is stroom uit zowel zonneparken als uit zonnepanelen op daken.