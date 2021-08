Het is de rust van moeder Caroline in Groenlo die ‘gouden’ Niek Kimmann opzoekt

De vrouw van wie de sporter de rust heeft die hij uitstraalt. ,,Ik heb die rust van haar zo nodig.” Languit ligt Kimmann op de bank in de woonkamer in Groenlo, druk bezig een bruine boterham naar binnen te werken. Ondertussen volgt hij de Nederlandse sporters in Tokio op televisie. Zijn moeder zit naast hem, blij dat haar oudste zoon weer in Nederland is, want het was een van de weinige keren dat ze er niet bij was op een groot toernooi. En laat Niek nou juist dan olympisch goud halen.