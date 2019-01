Hij, Jan Cremer, schreef een briefje over z’n roots in Groenlo

‘Misschien interessant voor u te weten dat mijn grootouders uit Groenlo stammen’, schrijft de auteur van onder meer Ik, Jan Cremer. ‘Vanaf 1818 zijn de Cremers in Nederland en hun eerste stappen zetten ze in Groenlo’. Cremer bedoelt overigens zijn overgrootouders. Dat staat ook in zijn boek Fernweh.



Bronsvoort vond de boodschap van Cremer (78) zo leuk dat ze het deelde tijdens de nieuwjaarsreceptie. ,,De brief is geschreven op papier van een Duitse Gasthof. Ik zie helemaal voor me hoe hij in Landgasthof Schwanen in Bad Bellingen aan een tafeltje zit en denkt: laat ik mevrouw Bronsvoort, de burgemeester van Oost Gelre, eens een briefje schrijven.’”