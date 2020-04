Historisch: voor het eerst in 24 jaar geen Zwarte Cross

,,Dat betekent dus: geen Zwarte Cross”, zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie. De Zwarte Cross zou zijn van 16 tot en met 19 juli in Lichtenvoorde en is het grootste festival van Nederland, met 220.000 bezoekers in vier dagen. Hoe de Zwarte Cross precies omgaat met het kabinetsbesluit wordt woensdag bekend. ,,We hebben een aantal scenario’s klaarliggen en we komen er morgen mee naar buiten wat we gaan doen”, zegt Ronnie Degen, mede-directeur van De Feestfabriek dat het festival jaarlijks organiseert.