Hoe komen drugscriminelen uit bij boer Hans, diep in de Achterhoek? ‘Ze schatten in wie het geld goed kan gebruiken’

Doorver­koop kaarten Achter­hoeks testevent niet te voorkomen: registra­tie pas ná aankoop

16 april LICHTENVOORDE/ HENGELO - Mensen verkopen kaarten voor het Achterhoekse testevenement Startschotgala, op 1 mei in Lichtenvoorde, voor megabedragen door op het internet. Dit was ook het geval in Breda, waar kaarten voor de 538 Oranjedag op 24 april voor bedragen tot wel 1.200 euro worden doorverkocht.