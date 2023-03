Horecawerk sloopt Jony, nu wil ze bosnimf worden: ‘Me volledig op de planten richten’

Dave te Woerd uit Beltrum wil zijn expertise inzetten voor BBB in Gelderland: ‘Want het moet anders!’

Hij maakt van alle Berkellanders misschien nog wel de meeste kans om woensdag in Provinciale Staten van Gelderland gekozen te worden. De nummer acht op de lijst van de BBB, Dave te Woerd (51) uit Beltrum heeft er in elk geval zin in. „Want het moet anders!”