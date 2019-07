‘Hotel’ voor mensen met een beperking op Zwarte Cross

Asbest vrij bij schuur­brand in Vragender

10:30 VRAGENDER - Bij een schuurbrand aan de Steenkampweg in Vragender is afgelopen nacht asbest vrijgekomen. Dit is afkomstig van het dak, dat ook in brand heeft gestaan. Volgens de brandweer heeft het asbest zich beperkt verspreid op het terrein waar de schuur staat.