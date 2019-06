Illegale Achterhoekse radiozender voor de derde keer op rij uit de lucht gehaald

Eerdere apparatuur

Het is niet de eerste keer dat de politie illegale zenderapparatuur uit de Achterhoek in beslag neemt. Op 10 mei werd apparatuur gevonden in het buitengebied van Beltrum. En op 26 april vond de politie in een natuurgebied in Neede een 65 meter hoge mast waar vandaan werd uitgezonden. ,,Het is aannemelijk dat in alle drie de gevallen de apparatuur door Testarossa is geplaatst.’’