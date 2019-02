Ineens schrijven alle media over de plaatjes van Ard uit Groenlo

Officier tegen vermeende stalker: ‘Toeval bestaat, maar zoveel... echt ongeloof­waar­dig’

19:01 ZUTPHEN/LICHTENVOORDE - De ex-partner sliep in een hotel in Doetinchem en daar bleek de 66-jarige Lichtenvoordenaar ook een kamer te hebben geboekt. De ex-partner verbleef een weekend in Noordwijk en ook daar was de verdachte. Hij stond donderdag terecht op verdenking van stalking, mishandeling en bedreiging van zijn ex.