Inhaal-examenfeest voor iedereen die tijdens de coronacrisis geslaagd is

Animo

Dat er een inhaal-examenfeest zou komen, stond niet in beton gegoten. ,,Wij wisten op voorhand niet of de leerlingen nog wel een feest wilden”, zegt Paf. ,,Daarom hebben we via alle wegen geprobeerd oud-leerlingen te bereiken. Veel van hen konden we een e-mail sturen, maar er zijn ook leerlingen van wie we geen contactgegevens meer hebben.”

Met het invullen van een formulier konden scholieren laten weten of ze nog zin hadden in een feestje. Die vraag is inmiddels beantwoord. Met liefst 300 aanmeldingen is voor de school meer dan duidelijk dat er zeker behoefte is aan een eindexamenfeest. Dat wordt daarom 30 september gehouden bij City Lido in Groenlo. Het programma van de avond wordt later bekendgemaakt.