‘Internet is voor Oekraïense vluchtelingen bijna een grotere levensbehoefte dan een bed’

Bertie kreeg meer stemmen dan de lijsttrek­ker en is nu ineens partijlei­der: ‘Dit is democratie’

GROENLO - Omdat hij met 249 voorkeursstemmen er precies 8 meer had dan de nummer één bij NLOG, is Bertie Bosker ineens partijleider én fractievoorzitter van de partij. Maandag was hij in de Grolse raadzaal om de benodigde papieren te ondertekenen voor zijn plek in de gemeenteraad van Oost Gelre. ,,Het was een lastige keuze, maar dit is democratie.”

21 maart