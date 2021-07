Is dit de nieuwe monsterhit van Suzan en Freek? ‘Een zomers liedje met positieve vibes’

,,Het liedje is lekker zomers en uptempo. Het gaat heel gaaf worden om het live voor publiek te spelen”, aldus Freek Rikkerink.



Het vrolijk gestemde nummer van de van oorsprong Achterhoekse artiesten verschilt van hun meeste andere liedjes. Die zijn vooral melancholisch en gaan bijvoorbeeld over verbroken relaties en andere moeilijke momenten.



,,Zulke gevoelens zijn makkelijker op papier te zetten, en dat gebeurt ook sneller. Als je blij bent, schrijf je dat minder snel op”, zegt Suzan Stortelder over de totstandkoming van het nummer.



,,Daarom hebben we de positiviteit dit keer bewust opgezocht. Het helpt dat we uit de lockdown komen, daar worden we blij van en geeft ons een goed gevoel. Die blijheid hopen we over te brengen met Onderweg naar Later”, legt ze uit.