Ja hoor: 40 graden in Hupsel

updateHUPSEL - Het is zover: het is 40 graden in Hupsel, de misschien wel warmste plek van Nederland. Althans: de gevoelstemperatuur staat er om 12.30 uur vanmiddag op precies 40,0. En dan is het er op dat moment officieel nog maar 31,2 graden.

Het weerstation in het buurtschap bij Eibergen is een van de vele meetplekken van weerinstituut KNMI. Op 28 mei was Hupsel het eerste weerstation waar de 30 graden werd aangetikt en gold het op dat moment als de heetste plek van het land.

In de Achterhoeks is het volgens Weerplaza momenteel het heetst van het land, net iets warmer dan in Twente. Het is in het oosten tot wel acht graden warmer dan in het westen en op de Wadden.

De 'tropen van de Achterhoek' is de geboorteplaats van Olympisch schaatskampioene Annie Borckink. Ze won in 1980 in Lake Placid goud op de 1.500 meter. Een sneeuwbui weerhield haar destijds niet van Olympisch goud.

De temperatuur loopt er momenteel nog flink op. De verwachting is dat donderdag en vrijdag er nóg hogere temperaturen worden bereikt.