Jan heeft een eigen camping vlak bij de Zwarte Cross: 500 gasten, 1200 eieren, zes ton afval

,,In deze hoek staat altijd een stel Brabanders. Die komen ieder jaar. Dan leggen ze hier plastic neer en maken ze er een enorme waterbaan van. Dan is het hier een soort speeltuin. Dat is gewoon leuk. Je moet er ook zelf een feest van maken. Daar in de hoek staat een groep uit Beverwijk. Een paar mensen uit die groep heeft niet eens kaartjes voor de Zwarte Cross. Die vinden het hier veel te gezellig.



In de garage bieden we voor 6 euro een ontbijtje aan. In één weekend gaan er 1200 eieren doorheen. We bieden het ontbijt aan met een reden. Meestal waar je ontbijt, maak je geen rotzooi. En bovendien eten deze jongens vaak te laat. Ze gaan ’s morgens al aan het bier, maar dan heb je nog niks in je maag. Je kan hier zat eten. We hebben er mensen bij die de eerste dag vijf eieren eten. Dat is goed. Daar kijken we niet op.