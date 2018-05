Je kunt nu ook je spaargeld steken in een tankstation in Groenlo

Het is een nieuw fenomeen bij de bouw van een tankstation, aldus Jan Pieter de Wilde van de Babberichse onderneming.

,,Maar er is momenteel enorm veel vraag naar alternatieven om geld te investeren en daarom zien wij mogelijkheden. Bovendien is het een manier om klanten aan ons te binden. We zijn natuurlijk wel een nieuwe speler op de markt en veel automobilisten hebben al hun vaste tankadres.’’

5 procent

Kuster Olie biedt iedereen de gelegenheid om straks een aandeel te kopen in de nieuwe vestiging op De Laarberg, waar ook milieuvriendelijke brandstoffen getankt kunnen worden. Maar: inwoners van Oost Gelre en Berkelland hebben voorrang. De Wilde: ,,Omdat we verwachten dat het weleens heel hard kan gaan, willen we mensen uit deze omgeving als eerste de kans geven om in te stappen. Uiteraard ook om vaste klanten te werven.’’

Investeren in een deel van het tankstation kan al vanaf 250 euro. Na een aantal jaren, drie tot vijf, krijgt de investeerder de inleg terug met rendement. ,,Hoeveel dat is, is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de onderneming, maar het zal zo rond de 5 procent liggen. Het is hoe dan ook een rente die je bij de bank inderdaad al lange tijd niet meer krijgt.’’

Korting

Behalve financieel voordeel krijgt de aandeelhouder korting als hij gebruikmaakt van het Groenlose tankstation. ,,Met een pasje betaal je minder bij bijvoorbeeld de carwash en de shop.’’

Kuster Olie begint binnenkort met de communicatie van de plannen.

Deze maand begint de bouw van het nieuwe tankstation langs de nieuwe N18. Eind dit jaar moet de hypermoderne 'energiehub' klaar zijn.