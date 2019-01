Jelle van Gorkom: ‘Mijn letsel is niet de schuld van de sport’

DUIVEN - Jelle van Gorkom (28) wilde nog graag Olympisch kampioen BMX worden in Tokio (2020) en aansluitend met zijn vriendin Doete emigreren naar de VS. Plannen die bij het oud vuil liggen sinds hij een jaar geleden bij een training hersenletsel opliep.

Jelle van Gorkom is in de bloei van zijn leven als hij op dinsdag 9 januari 2018 bij aanvang van een training op Papendal zijn crossfiets de startheuvel afstuurt en niet - of te laat - ziet dat negen meter lager de veiligheidsketting nog voor de baan hangt. Twee weken daarna ontwaakt de geboren Achterhoeker in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Hij kan niet meer bewegen en praten. Zijn ouders en vriendin horen van artsen dat hem, gezien de onderzoeken van dat moment, vermoedelijk een leven rest als kasplantje.

Bijna een jaar later doet Van Gorkom de voordeur open van zijn rijtjeswoning in Duiven. Hij loopt en praat, maar trekt met zijn linkerbeen en zijn linkerarm is vooral ballast. ,,Alles waar ‘effe’ voor staat, kan ik niet, daar komt het op neer", zegt de man die in de zomer van 2016 zilver won tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. ,,Maar het gaat grotendeels goed met me.” Hij vertelt zijn verhaal in korte zinnen.

Herinner je je het ongeluk?