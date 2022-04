Jikke (15) gaat van Vios via SV Grol naar ‘het grote werk’ bij PEC

Jongeren in gesprek met de politiek: ‘Voor deze podcast had ik een heel ander beeld van lokale partijen’

LICHTENVOORDE - Hoe zorg je ervoor dat een notoire groep niet-stemmers, de jongeren, zich tóch gaat interesseren in lokale politiek? ,,Met onze podcast”, zegt Talie Wijlens. De eigenaar van Mazzel jongerenwerk in Oost Gelre heeft samen met de 18-jarige Sam Hendrinks alle acht partijen uit de gemeente uitgenodigd om te komen praten over de aanstaande verkiezingen.

