Pakjespiet bezorgt cadeautjes met ‘Pakjesbus 12'

12 november EIBERGEN/BORCULO/NEEDE - Voor het geval corona roet in het eten gooit voor Sinterklaas, is er een plan B: Pakjespiet rijdt rondt met Pakjesbus 12. Tenminste in Eibergen, Borculo, Neede, Groenlo, Winterswijk en Haaksbergen.