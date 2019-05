Kaalgevreten bomen in de Achterhoek: ‘Het lijkt wel herfst’

De bomen lijken ten dode opgeschreven. Het zijn de rupsen van de kleine en de grote wintervlinder, maar ook de eikenbladroller, de processierups en de kleine voorjaarsspanner die zich te goed doen aan de bladeren. Het is geen puur Achterhoekse plaag. De Vlinderstichting krijgt berichten uit heel Nederland dat er in de bossen veel rupsen actief zijn. Vooral de eik is een geliefde prooi, maar ook populieren, essen, iepen, esdoorns en beuken zijn de pineut.

In de zomer weer in blad

Hij heeft overigens wel een geruststellende mededeling. ,,De bomen kunnen het hebben. Later in het jaar zullen ze weer uitlopen. Ze hebben namelijk reserveknoppen die rond 24 juni, de heiligendag van Sint Jan, uitlopen. Die heten dan ook niet voor niets Sint-Jansloten. In de zomer zitten de kaalgevreten bomen dan weer volop in het blad. Natuurlijk verzwakt het een boom wel. Zeker in combinatie met de droogte en hitte van vorig jaar en als het vaker gebeurt, wordt een boom zwakker. Maar het duurt wel even voor een eik echt doodgaat.”