Kaarten afgelaste Zwarte Cross ook geldig voor volgend jaar

Dit jaar zou het festival worden gehouden van 16 tot en met 19 juli op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. De Zwarte Cross was al tijden uitverkocht. De organisatie houdt er rekening mee dat dit ook in 2021 het geval is, aangezien de kaarten geldig blijven. Misschien komen er dus kaarten terug, maar het is nog volledig onduidelijk om hoeveel stuks het zal gaan. ‘Zoals het er nu naar uitziet, is met het annuleren van een uitverkochte Zwarte Cross 2020 ook direct de editie van 2021 uitverkocht. Alle kaarten blijven immers geldig voor de volgende editie’.



De Zwarte Cross is het grootste festival van Nederland met 220.000 bezoekers in vier dagen. De Feestfabriek, dat het festival organiseert, heeft eerder deze maand ook al festival Mañana Mañana voor 30.000 bezoekers afgelast. Dat zou 18 tot en met 21 juni worden gehouden in Vorden.