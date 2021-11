Kaartverkoop Mega Immuun Party uitgesteld: ‘Dit is niet het moment’

LICHTENVOORDE - De kaartverkoop voor de Mega Immuun Party, die 29 november van start zou gaan, is tot nader order uitgesteld. Dat laat De Feestfabriek weten. Volgens de organisator is dit niet het moment om te starten met de verkoop.

De reden zit hem in de huidige corona-ontwikkelingen, aldus De Feestfabriek.

Het driedaagse feest, dat aanvankelijk gepland stond voor het weekend van 25 tot en met 27 september 2021, heeft eigenlijk sinds de aankondiging al pech door de steeds veranderende corona-situatie. Zo zag de organisatie zich eerder al genoodzaakt het evenement te verplaatsen naar 1 tot en met 3 april 2022.

De creatieve geesten achter de Mega Immuun Party zijn, zoals ze zelf eerder al aangaven, immuun voor doemdenken. De tegenslagen zorgen daarom niet voor een afgelasting. ,,We besloten juist in deze tijden, die ook voor de evenementenbranche een uitdaging blijven, een nieuw feest te lanceren. De M.I.P. is een broodnodige injectie van goeie zin”, aldus de Feestfabriek.

Datum blijft hetzelfde

De datum van 1 tot en met 3 april blijft daarom gewoon in de agenda staan, aldus de organisatie. ‘Houd onze kanalen in de gaten, want vroeg of laat komen we vast en zeker met goed nieuws!’, laat De Feestfabriek op Facebook weten.

Het festival is een idee van de Feestfabriek, en was aanvankelijk bedoeld om de start van het festivalseizoen in 2021 te vieren. De Mega Immuun Party is, in vergelijking met de Zwarte Cross, een kleinschaliger festival zonder camping waar dagelijks zo’n 20.000 bezoekers welkom zijn. Welke artiesten er op gaan treden, wordt later bekendgemaakt.

