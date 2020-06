Kanoënde tieners over ondergelopen straat in Groenlo zijn ineens BN’ers: ‘Heb al loonsverhoging gevraagd’

update Pilsje drinken vlak voor het altaar in Achterhoek­se kerk is volgens bisdom heilig­schen­nis

12 juni LIEVELDE - Het drinken van bier op het priesterkoor, vlak voor het altaar, is de reden dat de Christus Koningkerk in Lievelde ontheiligd is. ,,Dergelijke optredens, met bier, schenden de heiligheid van het gebouw”, zegt een woordvoerder van het bisdom over de heiligschennis in de kerk in Lievelde.