Kettingbotsing met vier auto's op de Rondweg in Groenlo: één bestuurder gewond

Bestuurder van bedrijfs­bus vliegt onder invloed van drugs uit de bocht: gewond naar ziekenhuis

LIEVELDE / LICHTENVOORDE - De bestuurder van een bedrijfsbus is maandagmiddag op de Lievelderweg tussen Lievelde en Lichtenvoorde gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De man reed - onder invloed van drugs stelde de politie later vast - met zijn bus in een scherpe bocht de berm in.

24 januari