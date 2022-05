Kevin en zijn collega’s fietsten 2800 kilometer in twaalf uur om geld in te zamelen voor Oekraïense vluchtelingen

CDA Oost Gelre kiest voor VVD als formatie­part­ner, Niek Bragt aangesteld als formateur

Het CDA in Oost Gelre, met zeven zetels de grootste partij, heeft laten weten samen met het VVD de formatieonderhandelingen in te gaan. Oud CDA-fractievoorzitter Niek Bragt, die afgelopen raadsperiode afscheid heeft genomen van de lokale politiek, is door de partij gevraagd als formateur.

29 april