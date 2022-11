Koe Toos heeft een beroerde avond: ‘Ze is niet zo slim’

Ratering, die zijn boerderij heeft aan de Lievelderweg tussen Lievelde en Groenlo, haalde vrijdag in de namiddag zijn 48 koeien naar binnen. Tijdens het melken ontdekte de boer dat hij een koe mistte.

‘Wei is 380 meter lang’

,,Dus ben ik op zoek gegaan", zegt Ratering. ,,De koeien liepen in de wei aan de andere zijde van de weg. Eerst zag ik haar niet. Maar het is een lange wei - 380 meter lang - en helemaal op het eind stond ze met haar hoofd klem tussen twee bomen die in een v-vorm stonden.”

Volledig scherm Koe Toos zit vast tussen twee bomen in de wei aan de Lievelderweg in Lievelde. © Luc Ratering

Ratering reed met de tractor de wei door. Hij had een bouwlamp bij zich en zijn telefoon, zodat hij foto's kon maken. Een zaag was niet nodig om de 6-jarige Toos te bevrijden. Ratering: ,,De koe is niet zo slim. Het was een kwestie van de kop 30 centimeter omhoog duwen, toen was Toos weer bevrijd.”

In draf naar de stal

Op een filmpje dat Ratering ter plekke maakte is te zien dat koe Toos in draf naar huis gaat. ,,Een koe is een kuddedier", vertelt Ratering. ,,Normaal maakt een koe niet zo'n vaart maar ze wordt heel ongelukkig als ze alleen is. Dus ze is naar de stal gerend. Toos heeft best stress gehad. Dat was te merken want ze gaf minder melk.”

Ratering plaatste zijn belevenis op Twitter. Dat doet hij vaker, maar tot zijn verbazing had hij nu binnen de kortste keren 900 likes. ,,Nog nooit meegemaakt", zegt Ratering. ,,Van mensen uit Amsterdam en Rotterdam die ik helemaal niet ken!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.