Koen Hermans Nederlands kampioen zijspancross

Van Roze Cross naar gaycafé De Kast: hoe de Zwarte Cross homoseksua­li­teit op het platte land bespreek­baar maakt

16:33 LICHTENVOORDE - Sinds vijf jaar staat hij op de Zwarte Cross: gaycafé De Kast. Om de positie van homoseksuelen op het platte land te verbeteren is destijds de Roze Cross gehouden. Onderdeel daarvan was gaycafé De Kast, dat nog steeds onderdeel is van de kroegenstraat.