Komt coronagolf in Oost Gelre door de Zwarte Cross? GGD weet het niet: ‘Daaraan relateren is erg ingewikkeld’

Reizende tentoon­stel­ling over ‘geboorte van Nederland’ in 1572: Achterhoek was frontlinie

DOETINCHEM - Het jaar 1572 wordt gezien als de ‘geboorte van Nederland’ en als keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Dit wordt nu, 450 jaar later, herdacht. Ook in musea in de Achterhoek.

22 juli