Kou en sneeuw deren feestgangers ook niet op dag twee van Startschotgala in Lichtenvoorde

VIDEOLICHTENVOORDE - Met ruim 13.000 verkochte kaartjes was de zaterdag van het Startschotgala in Lichtenvoorde met afstand de drukste festivaldag. De kou en zelfs de sporadische sneeuwbui kon, net als op vrijdag, de bezoekers niet veel deren. Zij hadden vooral veel plezier.

Niet vreemd, want het is ondertussen alweer twee jaar geleden dat er grote evenementen waren. Door de coronacrisis ging er keer op keer een streep door de aangekondigde feesten. Daardoor stond er om 16.00 uur al meteen een groep mensen voor de ingang, die direct bij opening van het terrein naar binnen gingen.

Volledig scherm BZB op het podium in de Megatent op het Startschotgala © Theo Kock

‘Dit hebben we gemist’

Onder hen Eva de Graaff en Mouna Oudshoorn, dit duo uit Mijdrecht was als allereerste binnen. ,,We stonden ook al even te wachten voor we naar binnen konden”, zegt De Graaff. ,,We waren al om 15.00 uur hier.”

De twee zijn het hele weekend in de Achterhoek voor het Startschotgala. ,,Hier hebben we zo naar uitgekeken, om weer lekker naar een festival te kunnen”, zegt Oudshoorn. ,,We hebben het echt gemist.”

Voor De Graaff is het feestje extra bijzonder, want op de eerste festivaldag vierde ze haar 22ste verjaardag. ,,En dan ook nog op zo’n festival, dat is toch super”, zegt. Dat het nu een stuk minder warm is dan het tijdens de Zwarte Cross altijd is, deert de twee niet. ,,Ik heb gisteren deze trui gekocht, daarmee is het prima te doen”, zegt De Graaff.

Vanwege de kou zochten mensen vooral bij elkaar de warmte op. Onder meer in de Megatent, waar de kolkende mensenmassa werd opgezweept door bands als Rowwen Hèze, Høken met de Heinoos, The Dirty Daddies, Bökkers en BZB.