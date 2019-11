Laatste kaarten Zwarte Cross in de verkoop: digitale wachtrij tegen serverproblemen

De organisatie heeft maatregelen genomen om problemen zoals vorig jaar te voorkomen. Tienduizenden mensen kwamen toen tegelijk in het bestelproces, waardoor de Zwarte Cross-servers vastliepen en veel mensen geen kaart konden kopen. Dit leidde tot woede en frustratie.



Dit jaar werkt het anders: mensen die zaterdag voor de verkoopstart om 11.00 uur de ticketsectie op de Zwarte Cross-site benaderen, komen op een willekeurige plek in de wachtrij. Wie daarna online komt, sluit achteraan in de rij. Vervolgens worden steeds plukjes wachtenden toegelaten tot het bestelproces. Post: ,,Zo voorkomen we dat de servers ineens enorm worden belast en mensen uit het systeem worden gegooid. Gevolg is wel dat je wat langer moet wachten, maar het is eerlijker en de kans is groter dat je alsnog een kaart kunt kopen.”