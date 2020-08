Laatste keer Tour de Mariënvelde vanuit café Heutinck: kroeg sluit na 96 jaar

De Tour de Mariënvelde begon in 1984 met 27 deelnemers en is in 37 jaar uitgegroeid tot de grootste tourpool van Nederland: vorig jaar deden er meer dan 3.500 mensen mee. Dorpskroeg Heutinck is jaarlijks het het kloppend hart van de Tour de Mariënvelde, waar op de laatste dag van de Tour ook de prijsuitreiking is door een bekende wielrenner. Zo was het vorig jaar Koen Bouwman uit Ulft die hier de winnaars fêteerde.



Het is nog niet bekend welke wielrenner naar Mariënvelde komt voor de prijsuitreiking op zondag 20 september. Een dag later, maandag 21 september, viert Henny zijn 75ste verjaardag in het café en tien dagen later gaat de cafédeur definitief op slot.



De Tour de Mariënvelde gaat door en heeft voor 2021 al een nieuwe uitvalsbasis gevonden: het dorpshuis in Mariënvelde.