Landgoedeigenaar Herman (67) protesteert tegen boerenlandschap: ‘Het is een kale bende’

Minder inkomen? Vraag tot 1.500 euro per maand coronas­teun aan voor huur, hypotheek en energiere­ke­ning

8 maart BORCULO/WINTERSWIJK/GROENLO - Wie door corona een groot deel van zijn inkomen is kwijtgeraakt, kan van de gemeente tot 1.500 euro per maand krijgen om de huur, de hypotheek of de energierekening te betalen. Inwoners van Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre kunnen die financiële steun per direct aanvragen. Ook met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.