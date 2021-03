Leermeester uit Lichtenvoorde krijgt werkstraf voor ontucht met verstandelijk gehandicapte vrouw

Niet sporten, maar prikken in halve Hamaland­hal

9 maart LICHTENVOORDE - ,,Blij? Ach, dat maakt me niet uit, je doet wat voorgeschreven wordt. Je kunt ook niet zeggen, vind ik, dit wil ik niet.” De Winterswijkse Corrie de Vries was maandagmiddag niet diep onder de indruk van de coronavaccinatie die ze in de Lichtenvoordse Hamalandhal had gekregen. Ze was samen met haar man naar Lichtenvoorde gekomen. ,,Ze hebben het hier keurig voor elkaar”, is zijn nuchtere oordeel.