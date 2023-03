Lichtenvoorde weer stapje dichter bij stankvermindering leerlooier: Aanpassingen vergunning goedgekeurd

Gemeente Oost Gelre verduide­lijkt vergunning leerlooie­rij Vitelco na protest omwonenden

LICHTENVOORDE - In de werkoplossing op maat voor leerfabriek Vitelco in Lichtenvoorde heeft de gemeente Oost Gelre een aantal zaken moeten verduidelijken van de rechter. ,,Jammer dat we wat huiswerk hebben gekregen, maar ook positief dat er niet een streep door is gezet”, zegt wethouder Bart Porskamp.