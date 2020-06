Lichtenvoordse filmer heeft al drie miljoen views op YouTube: ‘En ik verdien er geen cent aan’

Dat de coronacrisis de creativiteit kan prikkelen en dat mensen ontdekken dat ze van de nood een deugd kunnen maken, bewijst Paul van Druten uit Lichtenvoorde.



Al bijna tien jaar is zijn YouTube-kanaal ‘Paul van Druten’ een begrip in muziekminnend Nederland. In talloze kroegen en op heel veel festivals heeft Van Druten muziek op beeld vastgelegd. Daar kwam door de coronacrisis abrupt een einde aan. Dus zocht hij een alternatief.



,,Het is een uit de hand gelopen hobby”, zegt de filmer. ,,Twee jaar geleden werd ik in het zonnetje gezet omdat ik een miljoen views op mijn Youtube-kanaal had. Nu zijn dat er al drie miljoen en is het aantal abonnees is verdrievoudigd. En ik verdien er geen cent aan.”



Omdat Van Druten zelf ‘een rothekel heeft aan reclame’, heeft hij besloten zijn kanaal niet commercieel te maken.



