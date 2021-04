Man die smokkelroute gebruikte om zonder test Duitsland binnen te komen brengt politiemacht op de been

Nog dezelfde avond startten Duitse en Nederlandse politieagenten een zoektocht in het veengebied. Ook in schuren bij huizen en boerderijen tegen het veengebied aan werd gezocht, evenals in verschillende hutten zoals je die aan de rand van het veen vindt. Met een warmtecamera hoopten hulpverleners de eigenaar van de bus in het natuurgebied te traceren.

Stiekem naar de mis

Als iemand nog niet officieel als vermist is opgegeven, zijn we beperkt in wat we rond hem of haar kunnen onderzoe­ken

‘Liebesschmuggel’

In die zin is de Kloppendiek altijd een smokkelroute geweest. Van religieuze smokkel tot economische. Zondag werd duidelijk dat smokkel anno 2021 over wat anders kan gaan: om zonder verplichte negatieve corona-testuitslag in Duitsland te belanden. De gezochte Groninger zou in Duitsland een vriendin hebben willen bezoeken, maar beschikte niet over de juiste papieren. Door zijn bus in Nederland achter te laten, zou hij niet herkenbaar zijn aan zijn gele nummerplaten.