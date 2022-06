Mannen in speciale pakken roven kluis autobedrijf leeg: ‘Ons alarmsysteem is niet afgegaan’

Daar maakten ze een geldbedrag buit in de nacht van 7 op 8 juni.



Hoe de inbrekers het precies voor elkaar hebben gekregen ongezien te blijven, is John Klein Gunnewiek nog een raadsel. ,,Op bewakingsbeelden zien we ze. We weten daarom ook dat ze vlak voor de melders langs zijn gelopen. Toch is het alarmsysteem niet afgegaan.”