Marcel van Roosmalen na ophef over ‘racisme’ op Zwarte Cross: ‘Wat is dit voor selectieve verontwaardiging?’

‘Wat is er kwetsend aan?’

De discussie werd aangezwengeld door rapper Sevn Alias, die spijt had van zijn optreden op het festival. ,,Wat is er kwetsend aan? Als je al niet tegen Allah's afbakbar kunt, waar kun je dan eigenlijk wel tegen? Niemand was echt gekwetst”, laat de Arnhemse columnist weten.



Dat uitgerekend Sevn Alias via Instagram fel van leer trok tegen de teksten, schiet Van Roosmalen in het verkeerde keelgat. Volgens hem is dat hypocriet. De Amsterdamse straatrapper staat zelf juist bekend om vrouwonvriendelijke en vaker nog antisemitische teksten. ‘Stack die money als een fucking jood’, rapt hij bijvoorbeeld in een van zijn nummers.



,,Hij is een vrouwonvriendelijke antisemiet, maar vooral een antisemiet. Hij houdt bewust een verkeerd beeld over joden in stand. Duizend keer kwalijker dan Allah's afbakbar”, aldus Van Roosmalen. Ajax, de club waar Alias eerder voor mocht zingen, zou de rapper volgens Van Roosmalen niet meer moeten toelaten in het stadion.