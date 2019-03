Massale inenting van jongeren tegen meningokokken: zo gaat dat

Elfde in reeks van woordenboe­ken uitgekozen als beste boek 2018

3 maart LIEVELDE - Het nieuwste deel van de serie woordenboeken Achterhoekse & Liemerse dialecten is uitgeroepen tot het beste boek in Achterhoek & Liemers 2018. Het boek is geselecteerd uit in totaal 85 streekuitgaven die vorig jaar zijn verschenen.