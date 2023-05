Max kreeg een hechtere band met zijn vader dankzij Feyenoord

In 1970, toen Feyenoord kampioen was, werd plots een agent door supporters in de fontein gejonast

Bij een kampioenschap van Feyenoord duikt de aanhang massaal in de Hofpleinfontein. Voor de supporters hoort het halen van een nat pak erbij, maar waarom? Hoe is het gekomen dat dit water middelpunt van de festiviteiten werd? De plons werd al in de jaren 60 beschreven en het Legioen had níet de primeur.