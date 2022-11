Maximaal 135 vluchtelingen in verpleeghuis Lichtenvoorde; grootste groep komt nog voor eind 2022

met video Zwarte Cross-film óók op twee plekken in de Achterhoek te zien

LICHTENVOORDE - De langverwachte film over de Zwarte Cross gaat óók in de Achterhoek draaien. Vijf dagen na de officiële première in Pathé Tuschinski in Amsterdam, is de documentaire over het Achterhoekse festival ook in Lichtenvoorde en Groenlo op het grote doek te zien.

28 september