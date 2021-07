Mede-eigenaar van City Lido na positieve coronagevallen op feest: ‘Dit gaan we de komende tijd vaker meemaken’

Jongeren krijgen les om verleidin­gen van criminali­teit te weerstaan

8 juni GROENLO - Om ze weerbaar te maken tegen de verleidingen van de criminaliteit, krijgen alle derdejaars leerlingen van het Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo twee dagen les over georganiseerde criminaliteit. Dat gebeurt in het kader van Leerlingalert. Naast de jongeren zelf, krijgen ook hun ouders uitleg.