Medewerkers slachterij Groenlo besmetten medebewoners in flatgebouw met corona

De bewoners van tien van de in totaal dertig appartementen in het flatgebouw hebben door de Duitse overheid een quarantaine van veertien dagen opgelegd gekregen. Het stadsbestuur heeft een beveiligingsbedrijf ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de bewoners binnen blijven.

Vijf werknemers

Het stadsbestuur van Rhede, een plaats met 20.000 inwoners vlak over de grens bij Winterswijk, kwam in actie na de sluiting van slachterij Vion in Groenlo, vorige week woensdag. Van de met corona besmette Vion-werknemers wonen er vijftien in de kreis Borken, vijf van hen in dezelfde flat in Rhede.