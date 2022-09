Medikamente die Grenze opent nieuwe winkel in Groenlo

GROENLO - In het voormalige Lidl-pand aan de Ruurloseweg in Groenlo komt een nieuwe winkel van Medikamente die Grenze. Dat laat een woordvoerder van de keten desgevraagd weten. De exacte openingsdatum is nog onduidelijk.

,,We zijn gelijktijdig bezig met het openen van nog enkele winkels”, zegt de woordvoerder. ,,Daarom is het voor ons nu nog niet mogelijk een datum te noemen. Het plan is eind 2022, begin 2023 de deuren te openen.”

Het Twentse Medikamente die Grenze is geen onbekende in de streek. Door het land heen heeft de keten inmiddels meer dan 50 winkels. Veruit de meeste daarvan zitten in de Achterhoek en Twente. Het aanbod in de low budgetdrogisterij varieert van medicijnen, parfums en snoep tot shampoos en hondenbrokken. Veelal afkomstig uit opgekochte restpartijen. Door deze partijen voor een bodemprijs in te kopen, kan de prijsvechter het weer voor een zacht prijsje doorverkopen.

Met de komst van Medikamente die Grenze is er weer een invulling voor het winkelpand. Supermarktketen Lidl maakte eind 2021 bekend in februari van dit jaar de deuren te sluiten. Het gebouw in Groenlo voldeed volgens de supermarkt niet meer aan de standaard. Er zou gekeken zijn naar uitbreiding of verplaatsing, maar beide bleek niet mogelijk.