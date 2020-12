Meerdere vernielingen in Lichtenvoorde door zwaar vuurwerk

oproep Geen nachtmis op kerstavond dit jaar, wat is jouw mooiste herinne­ring?

17 december Dit jaar is het helaas niet mogelijk om op kerstavond de nachtmis in een kerk bij te wonen. De deuren blijven gesloten. De Gelderlander vraagt zich af: wat is jou herinnering aan de nachtmis of aan kerstavond?